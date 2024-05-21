路透調查估中國今年房價降5% 房產銷售縮10%

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（中央社台北21日電）路透社今天發布民意調查，預估中國今年的房屋價格將下降5.0%，房地產銷售可能萎縮10.0%，中國房市將進一步惡化。不過，分析師表示，中國政府可能還會再頒布房市支持性政策，將有望提振房市。

據路透社於10日至17日所做的一份民意調查顯示，隨著中國房地產投資和銷售下滑的情況加劇，今年中國房價、銷售量下跌的速度將加快。

據路透社2月的民意調查顯示，當時預估下降幅度為0.9%，2025年房價上漲0.5%。不過此次民調顯示，2024年新房價格將下降5.0%，2025年房價可能保持不變，表示中國新房價格今年的降幅將逐步擴大。

另外，民調顯示2024年房地產銷售可能萎縮10.0%，比上次調查預測的下滑5.0%更為嚴重，而投資預計將從上次民調預測的下滑6.1%下降10.0%，預估今年中國房產銷售將持續萎縮，投資風氣將減弱。

不過，因為該民意調查最後一天為17日，正值中國政府宣布穩定房產市場的支持措施，因此該項因素僅被部分考慮。

惠譽博華高級分析師王興平（音譯）表示，中國政府於短期內頒布更多刺激房產銷售的支持性政策的可能性仍然很大，這將有助於緩解房地產銷售的下滑。

中國17日召開保交樓工作會議，宣布商品房庫存較多城市，政府可「以需定購」，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。

中國政府承諾為高達1兆元人民幣（下同，約合新台幣4兆4000億元）的資金提供便利，並放寬抵押貸款規定，地方政府將購買部分公寓，

中國人民銀行（央行）隨後宣布，取消房貸利率下限、頭期款比例調降至15%、調降公積金貸款利率，並宣布將設立人民幣3000億元保障性住房再貸款。

不過，目前外界對於中國政府針對房市推出的支持性政策存有疑慮，質疑中國政府是否有足夠資金能撐起預期的買房規模。

華爾街日報19日報導強調，目前仍未知收購房市庫存的規模，以及城市及地方政府的資金何來。經濟學家估計，只有中國中央政府或中國人民銀行有足夠資金，支持這個全國性的購買房屋庫存計畫。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130521