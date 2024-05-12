美媒：北京放寬房市限購 民間指四不像難受惠

（中央社台北12日電）全中國房地產調控最嚴格的北京，近期鬆綁五環外限購以刺激房市；美國之音報導，但對大部分居民而言，五環外的高房價仍令買房根本遙不可及，民眾批評這政策是「四不像」，難以受惠。

北京市住建委4月30日發布「關於優化調整本市住房限購政策的通知」，指出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許在北京擁有兩間房的北京籍居民家庭、在北京擁有一間房的京籍單身人士、在北京擁有一間住房且連續5年在京繳納社保或個稅的非北京籍居民家庭和單身人士，在五環外能新購買一間房。

北京市住建委宣布鬆綁住房限購後，房地產人士認為，這次政策力道非常大，是最近半年來北京第8次寬鬆政策，相當於給所有符合條件的人多一次購房資格。

美國之音11日報導，在中國政府嚴格控制房價之下，就算經濟下滑，房屋的價格也居高不下。在北京市中心的五環以內的房價更是貴得不是一般人可以負擔得起；五環內的房子就算只是60平方公尺（約18坪）左右，售價也高達人民幣600多萬元（約新台幣2720萬元），根本不是一般月薪階級的市民可以買得起。

在北京讀大學的黃志雲告訴美國之音：「住在五環區的應該都是演員、商人和官員吧。我的舅舅最近在北京郊區買了一間房，大約是150平方公尺（約45坪），就花了人民幣100多萬元，這已經算是很便宜的」，根本不知道甚麼人可以受惠，批評這政策是「四不像」。

對於收入較高的人來說，在北京市區買房子也是不容易的事。北京大學醫學法學教授劉瑞爽，在醫學界及北大工作超過30年，算是小康一族，在五環外擁有一棟房子。只是如果要他再買一間房子，他斷言從來沒考慮過，因為房價實在太高。而且就算放寬限購政策，劉瑞爽也覺得對推動房地產業沒什麼作用。

報導另指出，逾50歲的劉明雖然擁有北京戶籍，可是只是工薪階層，最多每月賺人民幣3000元，近兩年還因裁員和健康問題而無法工作，只能倚靠每月1000餘元的社保過活，幸運的是，他可以住在市郊豐台區的公租房，買房子對他來說，根本就是遙不可及的夢，他說：「沒錢的人就是買不起房，就算是一套、兩套還是三套，也跟我沒關係」。

隨著中國經濟狀況轉差，房地產狀況也不如以往風光。路透社先前調查報告顯示，中國今年的房屋銷售量很可能下滑5%。中國的房地產資訊集團今年2月公布的初步數據指出，中國最大的100家房地產公司在當月的新屋銷售與去年同期相較暴跌60%。大都會北京市也無法倖免。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130512