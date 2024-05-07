中國企業淨利潤5年來首度下降 年減3%

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（中央社台北7日電）中國上市企業淨利潤2023財年年減3%，是5年來首度下降。房地產企業虧損人民幣135億元，自2000年來首度虧損，連帶拖累相關產業如鋼鐵、建材等。而汽車產業成長強勁，淨利潤成長48%。

日經中文網報導，截至4月底，上海和深圳證券交易所上市企業2023財年的財報已全部出爐。排除金融領域，日經統計約5200家企業的淨利潤合計為人民幣2.85兆元（下同，約新台幣12.77兆元），比上一財年減少1000億左右，年減3%。2024年第一季也較去年同期減少5%，顯示復甦緩慢。

報導指出，淨利潤下降主要與房地產市場不振有關，在2023財年，房地產企業最終虧損135億元，這是有全面數據的2000年以來首次出現虧損。房地產的信用風險在國有企業和民間企業間擴散，如恆大集團和碧桂園等房地產企業相繼爆發債務違約問題。

報導說，包括相關產業在內，房地產占中國GDP的30%，因此相關產業也受到影響，如鋼鐵和建材最終利潤分別減少13%和34%，石油和化工也下降18%，機械（包括重型機械）淨利潤則下降0.2%。

中國疫情過後，各方都在期待2023年經濟復甦，但地方房地產價格不斷下跌，即使2023下半年中國政府增加經濟刺激對策，且GDP實際成長率達到5%目標，對提升企業業績的效果也有限。

報導也指出，淨利潤成長最多的是汽車產業，包括零部件在內的282家公司成長48%，增至1315億元。尤其比亞迪淨利潤達到300億元，增加81%。最大汽車電池企業寧德時代的淨利潤成長44%，達到441億元。

與此同時，中國企業的資本效率正在下降，股東權益報酬率（ROE）降至7.7%，惡化0.7個百分點。相較之下日本約9%左右，美國則超過18%。在中國，國有企業受到優待，比起效率更追求規模。以國有企業為中心，出現市場紀律難以發揮作用、低水平的ROE不被重視等問題。

報導指出，在中國經濟面通縮壓力加大的情況下，美歐將對鋼鐵和汽車等產品的低價出口保持警惕。美國將以涉嫌傾銷為由，把中國製鋼鐵和鋁製品的懲罰性關稅提高至3倍。

此外，歐洲也開始調查中國純電動車企業得到的補貼是否違規。如果中國內需成長乏力和低價出口攻勢加強，世界經濟風險將隨之擴大。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130507