本田汽車中國銷售低迷擬裁員 1700名員工自願離職

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本經濟新聞報導，本田汽車在中國銷售低迷，已經開始徵求自願離職的員工，據知目前有約1700名正職員工提出申請，占當地合資企業員工14%。

中國的電動車市場面臨激烈價格競爭，日本品牌電動車陷入苦戰，甚至不得不尋求企業重組。

本田汽車與廣州汽車集團合資組成「廣汽本田」，在中國市場進行推廣，但受到中國品牌電動車與新能源汽車的價格攻勢，經營環境惡化，「廣汽本田」在今年5月開始徵求員工自願離職。

中國最大的新型能源車製造商中國比亞迪（BYD）管理階層透露將進行「淘汰戰」之後，在今年2月對旗下10多款車種進行降價，中國企業紛紛仿效，美國的特斯拉（Tesla）也決定調降在中國銷售的4款電動車價格。

在價格攻勢下，日本品牌無法繼續憑藉高品質，以及省油這些過去的優勢來販售汽車。今年4月，本田的新車銷售量比去年同期下降22.2%，豐田汽車下降27.3%，日產也下降10.4%，日本三大汽車製造商均呈現退敗趨勢。

本田的2024年財政年度銷售目標為106萬輛，比去年下降13%，更比銷售尖峰時期的2020年減少4成。受銷售低迷影響，本田預料將在6月減少工廠的作業天數。

日本汽車品牌陷入低迷的同時，中國汽車品牌在中國的市占率卻在快速增長。根據中國汽車工業協會，日系汽車在2020年的市占率為23.1%，但在2024年1至4月滑落至12.2%。與此同時，中國汽車的市占率從38.4%增長至60.7%。

日本汽車製造商在2000年代尋求與中國企業合資，以擴大生產規模，但現在卻被迫重新思考在中國的市場布局。三菱汽車在2023年宣布退出中國市場。日產汽車正在考慮把在中國的年產能削減30%。（編輯：張芷瑄）1130515