小米董事長：看完北京車展很絕望 中國車企全靠矇

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（中央社台北7日電）跨足電動車製造的中國手機大廠小米日前推出首款電動車，引發市場關注。但小米董事長雷軍日前直言，自己看完北京車展後挺絕望的，中國幹嘛需要那麼多同質化的車，「這哪是在做產品，完全是在靠矇」。

綜合澎湃新聞報導及網路訊息，日前登場的2024北京車展已經結束，但「雷軍效應遠沒有結束」。而雷軍上述對中國汽車產業的評價，也引起中國網友不同意見。多數網友認為，雷軍的說法不無道理，直接點出了中國汽車產業的問題；但也有網友說，小米的車子已經被試出來「中看不中用」，雷軍自己是不是也在矇人。

報導指出，雷軍日前出席「2024中關村論壇年會」時，曾針對小米為什麼目前只生產1款電動車表示，中國每家車廠都做一系列的車，但「好的車有幾輛就行了，幹嘛需要那麼多同質化的車呢？」。

根據報導，雷軍在會上直指，自己看完（北京）車展後「挺絕望的」，中國車圈（車界）的「捲」是在「同質化捲」，「你們這哪是在做產品，完全是在靠矇」。

報導提到，傳統汽車業者看到雷軍這些頗為直白的言論後都沉默了，但小米的粉絲們則興奮了。而雷軍的相關言行雖然搭配著背後的企業利益，但他上述觀點本身不無道理。

這項報導指出，隨著科技進步及造車週期縮短，中國汽車行業的技術門檻正在降低，許多新公司得以輕鬆入門。但綜觀當前中國新款汽車產品，無非以沙發、冰箱、彩電等舒適性配置、以語音控制為基礎的智慧座艙，以及名不符實的自動輔助駕駛系統「捲」市場。

報導提到，隨著產業鏈日趨成熟，中國新興車廠製造一輛車就和取自助餐一樣「都往一個盤子裡挑菜，組成一盤大雜燴」，造出來的車就大同小異。長期來看，會削弱車企的核心競爭力，甚至可能導致市場的飽和及消費者的審美疲勞。進入飽和階段後，市場上就會充斥著大量「價廉物不美」的產品。

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這項報導指出，雷軍上述言論有更深層的警示作用。同質化內捲意味著中國車企之間發生內耗，但真正成功的車企應該走向國際，去海外市場「捲」海外品牌。縱觀福斯（Volkswagen）、豐田（Toyota）等頂級全球車企，他們在其本國的銷售量，都只占其全球銷量的一小部分。

報導最後說，雖然歐洲和美國都正透過各種手段遏制中國汽車進口，但中國汽車「若想真正強大，還需堅持『出海戰略』錘煉自己的羽翼」。（編輯：邱國強）1130507