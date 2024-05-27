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嘉市友愛路氣爆燒毀13間店 便當店瓦斯洩漏遭起訴

2024/5/27 12:16（5/27 12:51 更新）
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嘉義市友愛路附近店家民國112年10月間發生大火，有13間店面燒燬，經調查，為1家便當店瓦斯洩漏造成氣爆引起，嘉檢依法起訴業者。其中，損失慘重的連鎖藥局已荒廢半年。中央社記者黃國芳攝 113年5月27日
嘉義市友愛路附近店家民國112年10月間發生大火，有13間店面燒燬，經調查，為1家便當店瓦斯洩漏造成氣爆引起，嘉檢依法起訴業者。其中，損失慘重的連鎖藥局已荒廢半年。中央社記者黃國芳攝 113年5月27日
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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市友愛路附近店家去年10月間發生大火，有13間店面燒毀，其中連鎖藥局估損失逾新台幣千萬元，經調查，為1家便當店的瓦斯洩漏造成氣爆引起，嘉檢偵結，依法起訴業者。

嘉義市友愛路、興雅路口一帶店面去年10月24日深夜起火、冒濃煙，消防局調派人車灌救，因附近的便當店、藥局、連鎖咖啡店等為連棟鐵皮店面，火勢一發不可收拾，逾2小時才撲滅火勢，現場無人員受波及。

嘉義地檢署起訴書指出，火災燒毀13間店面，經消防人員鑑定，起火處為其中1家便當店，在1樓櫃檯下方，因瓦斯洩漏蓄積，並受周遭電器運轉產生火花點燃而起火燃燒，火勢隨即延燒附近店面。

檢方表示，便當店業者雷姓男子矢口否認犯行，辯稱瓦斯桶有裝瓦斯警報器，瓦斯外洩會切斷瓦斯。

檢方指出，經調查人員證述，這起火災事故，主要為桶裝瓦斯洩漏累積於較為封閉達一定濃度後，受周遭電器運轉產生火花點燃，隨即造成氣爆並起火燃燒。

嘉義地檢署偵結，將業者雷男依刑法失火燒毀現有人所在的建築物罪嫌起訴。

連鎖藥局陳姓業者表示，承租友愛路店面經營逾20年，因這次火災，店面商品、設備付之一炬，損失逾千萬元，後續責任釐清，並與房東討論後，將盡快在原地重建經營。（編輯：郭諭儒）1130527

#嘉義市
#嘉義地檢署
#友愛路
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