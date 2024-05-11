停車糾紛引發聚眾鬥毆 嘉義警逮11人送辦
2024/5/11 10:05
（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）嘉義市黃姓和蕭姓男子昨天早上因停車糾紛發生口角，雙方人馬昨天晚間相約某餐廳談判，一言不合發生扭打，造成2人刀傷送醫，警方漏夜逮捕黃男等11人。
嘉義市平等街某餐廳昨天晚間發生聚眾鬥毆，造成2人受傷送醫，期間民眾聽到疑似槍響；警方獲報趕到現場，地面血跡斑斑，遺留1把道具槍，隨即封鎖現場採證，並將2人送醫，沒有生命危險。
嘉義市第一警分局偵查隊長洪茂發今天表示，因有人持刀械砍傷並有道具槍槍擊聲響，引發民眾誤以為發生槍擊，經了解確認該槍械是不具殺傷力的道具槍。
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警方調查，昨天中午12時許在西區經營金紙行53歲蕭男與水電行38歲黃男，雙方因停車糾紛而引發鬥毆情事，而在晚間8時許雙方又在某餐廳相遇，在餐廳停車場談判不成而再引發鬥毆。
警方昨天午間已通知蕭男及黃男雙方6人到案，晚間聚眾鬥毆，警方依據監視器影像，以車追人，陸續通知20歲賴姓男子等11人到案，以釐清案情，並追緝在逃的30歲蕭男。全案依聚眾鬥毆、傷害等罪報請嘉義地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1130511
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