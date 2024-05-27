「龍星大樂」主題日預售破4.5萬 大巨蛋票房亮眼

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）味全龍隊「龍星大樂」主題日5月31日起在大巨蛋排3場主場賽事，球團今天公布3戰門票合計破4萬5000張，大巨蛋破萬觀眾場次推進至13場，挑戰成中職首支大巨蛋累積10萬觀眾人次球隊。

龍隊今天發布新聞稿表示，5月31日至6月2日台北大巨蛋主場賽事票房亮眼，推出「龍星大樂」主題日，為今年龍隊第2度在大巨蛋進行的主場系列賽事，目標挑戰大巨蛋主場累積10萬進場人次新紀錄。

「龍星大樂」主題日，主打由龍隊球員展現在賽場上難得一見的歌唱表演，前屆活動現場多名球員更因精湛唱功被粉絲敲碗「原地出道」，而今年主題日首次前進台北大巨蛋，推出歷屆最盛大演出陣容，包含拿莫・伊漾、董秉軒、張政禹、吉力吉撈・鞏冠、呂詠臻、林凱威、林孝程、李凱威、張祐銘等人氣球員，都將於6月2日賽後登場演唱，盡情滿足球迷粉絲期待已久的「追星」心願。

主題日表演嘉賓，5月31日由聲林之王「蓋兒」與4座金曲獎最佳台語男歌手蕭煌奇領銜開唱，6月1日則邀請到實力派歌姬戴愛玲和金曲歌后waa魏如萱接力登場，6月2日由龍隊球員董秉軒的哥哥柏霖PoLin和拿莫・伊漾的姊姊舞思愛帶來壓軸演唱。

此外，近期將發表2024年度全新單曲的味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」，也預定於6月1日在台北大巨蛋進行首次單曲開場演出，5月31日及6月2日中場時段還有小龍女Captain李多慧親自編製的團體熱舞，一連3天獻給歌迷粉絲值回票價的滿滿福利！

味全龍今年3月30日舉行的中華職棒史上首場台北大巨蛋開幕戰，共吸引2萬8618名球迷進場見證歷史一刻，迄今仍保持中華職棒單場最多觀眾紀錄，若加上31日對戰中信兄弟的2萬158名進場人次，以及5月31日至6月2日三場賽事票房，有望率先達成在大巨蛋主場累積達10萬進場人次的里程碑。

此外，因應5月份尾聲即將來到的畢業季，龍隊特別在5月28日、29日的天母主場賽事，邀請穿著「畢業服」、「學士服」或學生制服的球迷朋友，賽後可免費進場拍攝畢業照，與同學好友一同留下難忘的合影回憶。（編輯：李亨山）1130527