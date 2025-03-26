味全龍董秉軒申請復籍 球團無戰力空間進行讓渡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職前味全龍隊球員董秉軒去年因生涯規劃向球團提出任意引退請求，不過今年又向龍隊提出申請復籍，龍隊表示，考量本季戰力規劃已完成，後續將透過讓渡程序協助延續選手生涯。

27歲的董秉軒在2019年參加中職選秀落選，2020年再度參選，被龍隊在第8輪選進，2021年8月6日中職生涯初亮相，但在一軍一直沒有穩定出賽機會。直到去年球季尾聲，董秉軒因生涯規劃向球團提出任意引退請求，轉當健身教練。

透過 Google News 追蹤中央社

龍隊今天發出公告表示，董秉軒提出申請復籍事宜，球團尊重並同意其申請，將依照中華職棒聯盟現行規定完成相關註冊程序。今天中職公告，味全球團所屬球員董秉軒，依聯盟規章第20章第128條規定，申請為任意引退復籍球員通過。

不過龍隊指出，考量本季戰力規劃已完成，目前球隊內部尚無適合董秉軒出賽機會；但球團也充分理解並支持選手持續挑戰職業生涯的意願，後續將透過讓渡程序，協助延續其選手生涯，「味全龍球團感謝董秉軒選手過去的付出與貢獻，並祝福他職棒生涯順利。」（編輯：龍柏安）1140326