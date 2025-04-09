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董秉軒加盟台鋼雄鷹 重返職棒舞台穿上0號球衣

2025/4/9 20:25（4/9 20:36 更新）
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前中華職棒味全龍隊選手董秉軒（圖）在2024年季末任意引退，不過之前向龍隊申請復籍，在進行合約讓渡程序後由台鋼雄鷹隊取得合約，董秉軒9日正式披上雄鷹0號球衣、重返中職。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月9日
前中華職棒味全龍隊選手董秉軒（圖）在2024年季末任意引退，不過之前向龍隊申請復籍，在進行合約讓渡程序後由台鋼雄鷹隊取得合約，董秉軒9日正式披上雄鷹0號球衣、重返中職。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月9日
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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職前味全龍隊選手董秉軒在去年任意引退，不過今年申請復籍，龍隊進行合約讓渡程序之後，由台鋼雄鷹隊取得，董秉軒順利重返中職舞台，並在今天賽前穿上0號球衣。

27歲的董秉軒近幾年於味全龍隊沒有一軍穩定出賽機會，去年球季尾聲向味全龍隊球團提出任意引退請求，有意轉當健身教練。不過味全龍隊日前表示，董秉軒向龍隊球團提出申請復籍，考量本季戰力規劃已完成，透過讓渡程序協助延續選手生涯。

中華職棒聯盟今天公告，董秉軒的合約讓渡結果，由台鋼球團依規定取得。台鋼雄鷹球團表示，已經與董秉軒達成合約共識，並在今天賽前於澄清湖棒球場舉辦歡迎儀式，董秉軒穿上台鋼雄鷹球衣，成為團隊一員，背號0號。

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董秉軒表示，「會選這號碼是因為來到一個新的球隊就是一個新的階段，新的階段就是新的開始，新的開始我希望是從零開始，一起加油。」

董秉軒從2021年至去年總計在一軍出賽68場，200打數敲出44支安打，包括5發全壘打，打擊率2成20。（編輯：李亨山）1140409

董秉軒
味全龍董秉軒申請復籍 球團無戰力空間進行讓渡
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