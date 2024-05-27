正崴攜手華碩等合作夥伴 打造全台最大AI運算中心

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）正崴今天宣布攜手華碩、日本知名雲端解決方案供應商（CSP）優必達（Ubitus），以及旗下再生能源開發子公司森崴能源等合作夥伴，要在新北土城打造全台最大的AI運算中心，目標今年第4季完工上線。

正崴預計投資不超過新台幣20億元，在台灣打造AI運算中心，配備128台輝達（NVIDIA）H100伺服器。優必達執行長郭榮昌表示，目前台灣最大的AI運算中心是由輝達打造的Taipei-1，裡頭有64台H100伺服器。正崴新的AI運算中心規模倍增，將成為全台最大AI運算中心，如果以全球AI運算跑分來看，應該也可排進前20大。

正崴董事長郭台強今天表示，AI是現在最熱門的話題，台灣電子業剛好跟上這波風潮。現在「AI算力就是國力」，在台灣打造AI運算中心可提供台灣使用者速度更快、更具可靠性的AI算力。

郭台強與華碩董事長施崇棠今天簽訂採購合約，由華碩擔任唯一硬體供應商。施崇棠說，華碩會用最快速度，提供最頂尖的設備和技術團隊支援。除了此次合作的H100伺服器，施崇棠透露，下一步，輝達準備於年底出貨的GB200，華碩也會盡可能以最快速度提供。

今天正崴與優必達、森崴能源也宣布三方合作，合資成立新公司優崴超級運算公司，3家公司持股比重分別為41%、10%和49%，正崴集團合計掌握51%的過半股權，未來將由新成立的優崴負責AI運算中心的行銷運營。

郭台強指出，AI運算中心非常耗電，最重要就是穩定的電力來源。未來森崴能源將扮演3大角色，包括確保電力供應穩定；另外旗下有離岸風場等，可滿足客戶的綠電需求；並且提供各種節能解決方案。

優必達為知名雲端解決方案供應商，未來將負責AI運算中心運營。郭榮昌介紹，新AI運算中心未來商業模式除了像公有雲，提供單純的算力出租；另外也可以像openAI，提供訂閱制的雲端服務或大語言模型。

郭台強預告，除了在土城的第1期AI運算中心，接下來視市場需求，還打算在新竹、台中、台南等地繼續擴建更多AI算力。（編輯：楊蘭軒）1130527