華碩AI伺服器業務捷報 獲正崴14.15億獨家大單

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）華碩衝刺AI伺服器業務大進補，參與正崴AI運算中心建置計畫，成為獨家硬體供應商，正崴採購金額28日正式出爐，正崴今公告斥資新台幣14.15億元，向華碩取得營業用設備。

正崴昨天宣布擬投資不超過20億元，要在新北土城打造全台最大的AI人工智慧運算中心，配備128台輝達（NVIDIA）H100伺服器，將躋身全球AI運算跑分前20大，計畫備受各界矚目。

其中，正崴與華碩昨天簽訂採購合約，華碩董事長施崇棠甚至親自出馬，開心表示華碩取得獨家硬體供應商資格，強調會以最快速度，提供最頂尖的設備和技術團隊支援。

正崴實際的採購金額，今天正式揭曉，正崴今天公告斥資14.15億元，向華碩取得營業用設備。對照正崴董事長郭台強對外表示AI運算中心投資金額不超過20億元，等於7成以上的建置預算全集中在伺服器採購，華碩成為最大贏家。

華碩原本以筆電、主機板、顯示卡等產品為主，對於伺服器著墨不多，但隨著新的AI伺服器崛起，由輝達主導市場，華碩憑藉與輝達過去在顯卡時代就建立深厚革命情感，近年積極切進伺服器市場，業績突飛猛進。

華碩共同執行長許先越日前表示，目前伺服器產品占華碩營收比重不高，2023年占比大約僅低個位數百分比，但去年業績倍數成長，今年初營收占比已拉升到接近高個位數百分比。華碩內部已設下積極目標，以2022年為基礎，目標5年內，伺服器產品業績要成長5倍。

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此次打進正崴AI運算中心建置案，將是華碩布局AI伺服器市場重要里程碑，該運算中心預計今年第4季完工上線，華碩今年伺服器業務將吞下超級大補丸。

而且正崴表示，接下來視市場需求，打算在新竹、台中、台南等地繼續擴建更多AI算力。施崇棠也暗示，除此次合作的H100伺服器，接下來輝達準備於年底出貨的GB200，華碩也會盡可能以最快速度提供，為後續合作埋下伏筆。（編輯：楊凱翔）1130528