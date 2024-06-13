施崇棠：華碩伺服器卯足勁 比原本預估成長更快

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（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩原本設定以2022年為基礎，伺服器業績目標5年內成長5倍。華碩董事長施崇棠今天出席股東常會表示，華碩在伺服器領域發展比較慢，現在已卯足了勁、全力以赴，「會比本來我們講的好幾倍更快」。

施崇棠於會後接受媒體採訪指出，華碩在人工智慧（AI）伺服器布局「有一點太慢」，現在發憤圖強，整併伺服器相關部門及資源，開始看到成效。

華碩伺服器2023年營收占比約低個位數，隨著生成式AI帶動算力需求，今年第1季華碩伺服器營收占比已提升至高個位數，營收相較去年同期成長數倍。

談到人工智慧個人電腦（AI PC）前景，施崇棠認為，以前在微軟Windows作業系統搭配英特爾（Intel）處理器的Wintel架構下，「他們吃肉，台灣喝湯」，Wintel陣營把很多事情都處理好，台廠硬體只要相容，馬上可以運作。這次AI PC不太一樣，有各種發揮空間，「大家各顯神通，我覺得未來會更精彩」。

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他說，華碩內部做很多改革，現在整個心態已經完全不一樣，包含對設計思維的掌握程度提高很多。組織重整後，目前來看都有非常出乎意料的表現，現在信心非常強。

華碩共同執行長胡書賓5月在法人說明會表示，今年第1季PC市場需求平淡，觀望氣氛濃厚，但華碩內部強化營運管理，加上PC市場經過一段時間調整後，通路庫存回到正常可控情況，幫助公司獲利回穩。預計接下來公司營業利益率有機會延續第1季4.1%的高水準。（編輯：潘羿菁）1130613