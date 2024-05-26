台南水道博物館又到鳳凰花季 樹群熱情豔紅花傘吸睛

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）時序進入南部鳳凰花季，台南山上花園水道博物館園區內鳳凰木群陸續開花，除了被稱為「花王」的8公尺高大樹，4年前種植樹群也加入綻放行列，成為另一個吸引遊客景點。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南水道停止運作後，一度規劃成苗圃區，密林區8公尺高鳳凰木當時由農業局種植，樹齡已將近一甲子，樹型高大，枝葉茂盛，每年5、6月準時盛開。

文化局表示，由於附近沒有太多建築遮蔽，加上花開時，綠葉都會落盡，滿樹火紅鳳凰花絢爛奪目，被稱為園區「花王」，但今年疑因經歷多場風雨，加上氣溫變化影響花期，目前雖已開花，但老葉未落、新葉已萌芽，估計花況約是滿開時6成，沒有往年壯觀。

文化局指出，雖然花王花況不理想，但開園後在快濾筒室及送出唧筒室周遭種植的鳳凰樹群，雖才經4年光陰，今年綻放花況不差，一樹樹鳳凰花遠望好像豔麗大花傘，成為另一個吸睛焦點。

文化局說明，除了樹林群聚形成美感，園區古蹟紅色外牆背景襯托盛開花朵，營造出熱情洋溢感覺，近日吸引不少遊客駐足拍照。（編輯：陳仁華）1130526