台積電創高AI族群發威 台股漲逾240點登21800點新高
2024/5/27 09:19（5/27 09:35 更新）
（中央社記者吳家豪台北27日電）美國科技股那斯達克指數及輝達股價24日創收盤新高，激勵台股今天早盤漲逾240點，最高衝上21807點，寫台股新紀錄。台積電創新高價878元，人工智慧（AI）族群領漲電子股，航運類股續揚。
權值股台積電開高5元，盤中最高達到878元，寫新高價，漲幅超過1%；鴻海上漲逾3%，最高183元；聯發科勁揚超過5%，早盤高點1270元。
AI概念股指標廣達、仁寶、英業達漲幅皆超過1%，勤誠觸及漲停，散熱族群的雙鴻與奇鋐漲逾3%。（編輯：楊蘭軒）1130527
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