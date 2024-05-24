台股週線連5紅 上市公司總市值衝破68兆元
2024/5/24 17:43（5/24 18:07 更新）
（中央社記者曾仁凱台北24日電）台股週線連5紅，24日集中市場加權指數收在21565.34點，較上週上漲306.87點，漲幅約1.44%，根據證交所統計，本週全體上市公司總市值較上週暴增新台幣9727.24億元，達到68兆6220億元。
以產業別指數來看，其他電子類指數本週上漲3.98%，漲幅排第1；建材營造類指數下跌5.06%，跌幅最大。
本週未含金融類指數上漲336.88點，漲幅約1.82%，未含電子類指數下跌382.53點，跌幅約1.87%，未含金融電子類指數下跌323.77點，跌幅約1.98%。
本週集中市場總成交金額2兆2184億元，全體上市股票成交金額2兆943億元，股票成交量週轉率為3.29%。
成交金額前3名產業清一色為科技相關，分別為半導體類4329.83億元，占全體上市股票交易金額20.67%；電腦及週邊設備類3969.87億元，交易金額占比18.96%，電子零組件類2209.32億元，占比10.55%，
累計今年開盤迄今共93個交易日，集中市場總成交金額38兆1632億元，市場日平均成交金額4103.57億元，股票成交量週轉率49.20%，股票日平均成交量週轉率為0.53%。（編輯：張均懋）1130524
延伸閱讀台股重挫打擊散戶信心 4月證券劃撥餘額暴跌1373億台股不畏中共軍演收盤創高 投顧：歷史經驗反彈回升外資加碼台股衝5月次大量 高股息ETF和AI PC受青睞00878躍台股股東人數最多人氣王 超車中鋼
- 台股週線連5紅 上市公司總市值衝破68兆元2024/05/24 17:43
- 2024/05/24 15:01
- 2024/05/24 14:33
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股68.28億元