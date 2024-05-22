外資加碼台股衝5月次大量 高股息ETF和AI PC受青睞

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台積電歷史新天價領軍，AI PC概念股強勢表態，激勵台股今天盤中和收盤再寫新猷，電子指數也創新高。外資今天買超新台幣321億元，是5月迄今次大量，加碼高股息ETF、宏碁、聯電、仁寶、友達等。

法人表示，市場題材回到科技產業，電子族群成為主流，持續聚焦AI PC和其他AI概念股等基本面和產業題材。

輝達（NVIDIA）在發布財報前夕，股價再創收盤新高價，美股標普500和那斯達克指數收盤均創歷史新高，激勵台股電子指數盤中和收盤均創新高價，台積電盤中最高865元再寫新猷，AI PC概念股如宏碁、華碩、仁寶等強漲，帶動加權指數午盤最高觸21567.48點，大漲330.73點，不僅再創盤中歷史新高，終場收21551.83點，上漲315.08點，續寫收盤歷史新紀錄。

台股今天成交值新台幣4398.11億元，加計盤後4458.55億元，三大法人合計買超358.23億元，其中自營商買超39.64億元，投信賣超2.51億元，外資及陸資買超321.1億元，是5月以來第2大量，僅次於5月16日的483.78億元。

觀察外資買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天加碼超過萬張的個股包括00929復華台灣科技優息、宏碁、聯電、仁寶、友達、台泥、正新、00878國泰永續高股息、0056元大高股息、元大金、00946群益科技高息成長、台積電、上海商銀、輔信等14檔。

其中外資大買復華台灣科技優息達5.38萬張排名第1，買超宏碁4.24萬張排名第2，買超聯電4.12萬張，買超仁寶3.94萬張，外資今天買超台積電1.28萬張。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪分析，台股資金回流電子和科技類股，AI PC和其他AI概念股轉強，主要是今天深夜輝達將公布財報與財測，市場高度期待。

展望台股後市，黃文清指出，到6月上旬，輝達財報、蘋果（Apple）開發者大會、台北國際電腦展（Computex 2024），市場題材回到科技產業，電子族群成為主流，個股輪動，持續聚焦AI PC和其他AI概念股等基本面和產業題材。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議記錄細節即將公布，黃文清分析，美國消費者物價指數（CPI）年增率趨緩，美國聯邦準備理事會（Fed）官員對於利率動向仍未鬆口，持續留意利率變化時間點。

展望外資布局台股動向，黃文清指出，外資若大規模資金持續布局台股，美利率變化時間點是關鍵之一。（編輯：張均懋）1130522