台積電航運走揚金融重電下挫 台股創高盤中震盪整理

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台積電領軍，航運衝鋒，台股早盤大漲224點衝20933點再創歷史新高。盤中金融修正、重電重挫，千金股拉回，大盤漲幅漸收斂，漲逾150點，站穩20800點之上。

法人分析，台股要醞釀高檔上攻力道，電子占比提升較佳，觀察千金股能否震盪築底。

台積電美國存託憑證（ADR）創收盤新高，台指期夜盤再創新高。台積電領漲，航運衝鋒，帶動台股現貨今天早盤攻高衝上20933.28點，大漲224.44點，突破前波20883.69點高點，再創歷史新高，不過代表中小型股的櫃買OTC指數回檔；金融修正，重電族群重挫，股價超過千元的高價股拉回，加權指數盤中漲幅漸收斂。

到10時55分，台股加權指數為20875.02點，上漲166.18點，漲幅0.8%，成交值約新台幣2715.95億元。電子股漲1.14%，金融跌0.6%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小漲0.2%，機電電機類股下挫超過2.6%，OTC指數跌0.3%。

電子權值股台積電盤中勁揚2.3%，股價站穩820元之上，鴻海漲近1.5%，聯發科小漲，日月光投控跌1.6%，AI概念股廣達漲逾1%，緯創跌1.7%，緯穎小漲，奇鋐力守平盤。

重電股華城盤中小反彈，跌幅漸收斂至6%，士電重挫逾7%，中興電跌逾4%。航運股陽明數度觸漲停66.6元，萬海觸漲停70.1元，長榮盤中漲近6%。

啟發投顧副總經理容逸燊分析，儘管台股今天早盤再創歷史新高，不過電子成交值占比4成出頭，航運占比近28%，且法人調節換手矽智財（IP）和IC設計等殖利率偏低的千金股，若台股醞釀高檔上攻力道，電子占比提升較佳，觀察千金股能否震盪築底。

展望台股後市，容逸燊表示，下週輝達（NVIDIA）公布財報，以及6月初台北國際電腦展（Computex 2024）等指標大廠齊聚，攸關未來AI產業展望。（編輯：楊蘭軒）1130513