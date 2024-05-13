陽明萬海首季業績靚 盤中齊衝漲停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）貨櫃股第1季財報陸續出爐，陽明、萬海分別繳出每股稅後淨利（EPS）2.69元、1.65元的成績單，激勵貨櫃股今天繼續衝高，陽明、萬海盤中亮燈漲停。

貨櫃三雄今天買氣續揚，陽明盤中最高攻漲停66.6元，上漲6元；萬海早盤同登漲停70.1元，上漲6.3元；長榮首季財報尚未公告，但也吸引買氣卡位，盤中高點至210元，上漲16.5元，漲幅8.5%。

萬海、陽明首季財報日前已陸續揭曉，萬海一掃去年同期及第4季虧損陰霾，今年首季歸屬母公司業主淨利新台幣46.23億元，每股稅後淨利1.65元；陽明稅後淨利93.79億元，年增約176%，每股稅後淨利達2.69元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀察海運市況，陽明指出，地緣政治因素持續影響船舶調度，航線繞道衍生部分港口壅塞；而受乾旱影響的巴拿馬運河雖然水位有改善的跡象，預計要到明年才能完全解除通航限制，對船舶供給情況與穩定的航班服務持續造成影響。

萬海認為，以上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來看，2023年第4季均值為1089點，但2024年第1季均值為2010點，回升921點，顯示運價正逐步提升；2024年4月26日運價指數為1941，說明運價維持一定水準，且將反映在每月營收表現上。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130513