運價穩步上揚 萬海4月營收101億年增逾2成

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（中央社記者賴言曦台北10日電）貨櫃股4月營收全數出爐，萬海航運公告4月營收新台幣101.08億元，受惠運價穩步回升，月增6.39%，年增24.32%；貨櫃三雄今天湧現買氣，包含萬海、陽明皆亮燈漲停至收盤。

萬海航運4月合併營收101.08億元，月增6.39%，年增24.32%，累計前4月營收377.26億元，年增11.98%；萬海說明，主因是受益運價穩步回升，帶動4月營收較3月及去年同期呈現增長。

貨櫃股近日陸續公布4月業績，長榮4月合併營收318.14億元，月增5.63%，年增42.43%；陽明4月營收149.44億元，月減3.88%，年增35.33%。

貨櫃股今天同步湧現買氣，萬海、陽明至終場分別鎖在漲停63.8元、60.6元，長榮則收在193.5元，漲幅9.01%。

展望後市，萬海表示，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，萬海將謹慎檢視航線布局以回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新，提升競爭力。（編輯：潘羿菁）1130510