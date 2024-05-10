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中國貨量回穩 陽明海運首季每股賺2.69元

2024/5/10 19:56
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（中央社記者賴言曦台北10日電）陽明海運今天公布第1季財務報告，在客戶存貨去化順利、春節後貨量隨中國工廠陸續復工而回穩等因素帶動下，合併營收新台幣438.01億元，年增19%，稅後淨利93.79億元，年增約176%，每股淨利（EPS）2.69元。

針對第1季營運，陽明表示，貨櫃航運市場供給面受紅海危機影響，船隻需繞行好望角因應，進而消化部分市場運力，需求面受惠主要經濟體製造業逐步改善、客戶端存貨去化順利，加上農曆春節後貨量隨著中國工廠陸續復工回穩，激勵第1季營收與獲利維持正向表現。

展望未來，陽明指出，全球經濟穩定成長，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，中國經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期，且多數經濟體通膨趨緩，各國央行可能降息以提振家庭購買力，並刺激經濟成長，但地緣政治風險持續，若地區衝突升溫擾亂能源和金融市場，仍會對全球經濟造成重大影響。

運力供需方面，陽明指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年運力供給成長9.7%，高於需求成長3%，航運市場整體不確定因素仍多。

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另外，地緣政治因素持續影響船舶調度，航線繞道衍生部分港口壅塞，而受乾旱影響的巴拿馬運河雖然水位有改善的跡象，預計要到明年才能完全解除通航限制，對船舶供給情況與穩定的航班服務持續造成影響。

陽明表示，面對航運市場船噸過剩及國際政經諸多不確定因素，將審慎應對，積極調度船舶、貨櫃及碼頭，並彈性調整營運策略、航線布局與船隊配置，以滿足全球客戶需求。（編輯：張均懋）1130510

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貨量回溫 陽明和萬海3月營收年月雙增陽明規劃今年6船裝脫硫塔降碳排 市況保守因應
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