台積電第1季配息提升至4元 9/12除息

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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電今天召開臨時董事會，核准配發2024年第1季每股現金股利新台幣4元，高於去年第4季的3.5元，除息交易日為9月12日。

台積電第1季在消費電子、物聯網及高效能運算平台業績成長支撐下，減緩智慧手機淡季效應影響，季營收約5926.44億元，毛利率53.1%，歸屬母公司淨利2254.9億元，每股純益8.7元。

台積電臨時董事會核准配發第1季每股現金股利4元，高於去年第4季的3.5元水準，配息基準日定為9月18日，除息交易日為9月12日，9月14日起至9月18日止停止普通股股票過戶，並於10月9日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第1季股利估計將有約5億元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有5164萬元股息入袋；總裁魏哲家持股639萬2834股，也將有2557萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有66.14億元入帳。（編輯：楊蘭軒）1130510