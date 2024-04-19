台積電智慧化 魏哲家：工程師為中心掌控海外晶圓廠

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（中央社記者張建中台北19日電）台積電營業報告書出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家表示，透過推動數位卓越化，台積電晶圓廠正轉變為以工程師為中心，而非以作業員為中心。晶圓廠智慧化將使台積電能從世界任何地方掌控和管理晶圓廠營運，並深化服務。

台積電指出，數位卓越化的作為包含利用大數據和人工智慧（AI）來提升晶圓廠生產力、營運效率和品質。透過推動數位卓越化，台積電晶圓廠正在轉變為以工程師為中心，而非以作業員為中心。

台積電表示，隨著朝向全球拓展，公司持續強化晶圓廠智慧化，以便能從世界任何地方掌控和管理晶圓廠營運，並深化服務以支持客戶。

台積電指出，民國112年對於全球半導體產業是充滿挑戰的一年，同時也見證了生成式AI相關應用的興起，台積電是其中的關鍵驅動者。

全球總體經濟疲軟，維持高檔的通貨膨脹和利率延長了半導體庫存調整週期，台積電表示，儘管短期面臨挑戰，不過技術領先，使得公司112年表現優於晶圓製造業，並處於有利的位置，以掌握未來的AI和高效能運算相關成長機會。

台積電表示，AI應用目前仍處於起步階段，無論採取何種設計，AI晶片都需要運用最先進的半導體技術和封裝解決方案，強大的晶圓製造設計生態系統以及高良率來生產更大尺寸的晶片，這些都是台積電的優勢，因此條條大路皆通往與台積電的合作。

展望未來，台積電指出，113年總體經濟疲軟和地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求，預期業績將受惠於3奈米技術持續強勁成長和旺盛的AI相關需求，今年可望健康成長。

台積電觀察近期的發展態勢，對國家安全的擔憂日益增長、全球供應鏈的重塑，以及對AI霸權的競逐加劇等，預期將加深地緣政治的不確定性。

台積電表示，隨著AI技術持續發展以運用更複雜的AI模型，訓練和推理所需的運算量不斷增加，因此AI模型需要更強大的半導體硬體來支援，這就需要使用到最先進的半導體製程技術。

台積電指出，公司的成功取決於以最有效率和最具成本效益的方式，大規模提供業界最領先的製程技術，使創新者能夠成功地向世界提供最好的產品。

台積電強調，隨著成為半導體產業的技術領導者，台積電在業界肩負了更大的研發和投資責任。憑藉在先進製程技術和先進封裝解決方案方面技術領先，台積電能夠掌握更多的產業成長機會。

台積電表示，將專注於業務基本面，有目標地執行全球製造足跡策略，支持客戶成長與增加信任。台積電將繼續推動在全球所有晶圓廠的數位卓越化，並致力實現全方位的智慧化和自動化製造。無論在何處營運，都決心要成為具有最高效率和最具成本效益的半導體製造者。

隨著世界變得越趨複雜，半導體技術成為現代化數位經濟的基礎技術，台積電指出，半導體的價值在全球供應鏈中持續提升，為客戶提供更大價值，並帶給台積電更大提升價值的機會。

台積電表示，不會輕忽在全球半導體產業的角色和責任，也不會偏離專業積體電路製造服務商業模式，將繼續秉持技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，使客戶能在其終端市場釋放創新。

台積電指出，對未來充滿興奮，在未來數年，台積電將致力確保業務經營順暢、創造良好業績，持續將股東價值最大化。（編輯：林淑媛）1130419