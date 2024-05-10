台積電4月營收攀升至2360億元 創歷史次高

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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電4月營收重回新台幣2000億元以上，達2360.21億元，為歷史次高，僅次於去年10月創下的最高紀錄2432.03億元。

法人指出，受惠高效能運算需求暢旺，客戶對3奈米及5奈米先進製程技術需求強勁，是推升台積電4月營收攀高的主要動力。

台積電4月營收2360.21億元，為同期新高，月增20.9%，較去年同期增加59.6%；累計前4月營收8286.65億元，較去年同期增26.2%。

台積電預估，第2季營收將約196億至204億美元，以中間值計將季增約6%，平均匯率將約1美元兌新台幣32.3元。法人推估，台積電5月及6月平均單月營收將約1986億至2115億元。

受惠伺服器人工智慧（AI）貢獻業績可望倍增，台積電預期，今年美元營收將成長21%至26%，增幅高於晶圓代工業的14%至19%水準。（編輯：楊蘭軒）1130510