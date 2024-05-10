台積電4月營收攀升至2360億元 創歷史次高
2024/5/10 13:54（5/10 14:05 更新）
（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電4月營收重回新台幣2000億元以上，達2360.21億元，為歷史次高，僅次於去年10月創下的最高紀錄2432.03億元。
法人指出，受惠高效能運算需求暢旺，客戶對3奈米及5奈米先進製程技術需求強勁，是推升台積電4月營收攀高的主要動力。
台積電4月營收2360.21億元，為同期新高，月增20.9%，較去年同期增加59.6%；累計前4月營收8286.65億元，較去年同期增26.2%。
台積電預估，第2季營收將約196億至204億美元，以中間值計將季增約6%，平均匯率將約1美元兌新台幣32.3元。法人推估，台積電5月及6月平均單月營收將約1986億至2115億元。
受惠伺服器人工智慧（AI）貢獻業績可望倍增，台積電預期，今年美元營收將成長21%至26%，增幅高於晶圓代工業的14%至19%水準。（編輯：楊蘭軒）1130510
延伸閱讀台股溫和放量勁揚148點 收在20708點美商務部長：中國若犯台掌控台積電 將毀滅美國經濟製造業去年研發支出6927億史上新高 台積電投入最多聯發科推出行動晶片天璣9300+ 台積電4奈米打造傳蘋果正與台積電攜手 合作開發資料中心AI晶片
- 台積電4月營收攀升至2360億元 創歷史次高2024/05/10 13:54
- 2024/05/09 11:02
- 2024/05/09 02:48
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
電子股平盤整理 台股上下震盪逾百點