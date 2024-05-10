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台股溫和放量勁揚148點 收在20708點

2024/5/10 13:52（5/10 14:28 更新）
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（中央社記者潘智義台北10日電）台股今天開高震盪收高，午後買超轉趨積極，推升指數終場收在20708.84點，勁揚148.07點，漲幅0.72%，成交金額新台幣4343.36億元。

台積電今天維持紅盤整理，尾盤下壓收在802元，上漲6元；鴻海收169.5元，下跌1元。

貨櫃三雄今天表現強勢，萬海、陽明以漲停價63.8元及60.6元作收，長榮大漲9.01%，收在193.5元。（編輯：張良知）1130510

#台股
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