晶創台灣辦公室推動4大布局 預計今年與產業界組聯盟

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（中央社記者張璦台北7日電）晶創台灣推動辦公室今天揭牌，國科會表示，辦公室將協助執行產業創新、新創培育、關鍵技術、海基人培等4大布局；同時，為完善產官學研的資源整合，預計今年成立「晶創聯盟」，盼業界人士參與、提供好建議。

國科會今年啟動晶創台灣方案，計畫期程10年、斥資新台幣3000億元，晶創台灣推動辦公室並於今天舉行揭牌儀式，行政院副院長鄭文燦、行政院政務委員兼國科會主委吳政忠，與產學研界代表齊聚見證。

鄭文燦致詞時說，晶創台灣推動辦公室的掛牌，象徵一個新的開始，期許台灣產官學研充分合作，以半導體與生成式人工智慧（AI）為核心，帶動各行各業創新應用，布局台灣未來10至20年科技國力。

同時，鄭文燦提及，台灣AI基本法還沒立法，但這是有原因的，就像人工智慧（AI）開發商OpenAI，還在吵AI要不要規範、還是說AI是自由的，台灣希望建立可信賴的AI環境，需要很多驗證、累積很多domain knowledge（領域知識），所以AI基本法「晚一點立法，對產業的發展也許更好一點，這個是策略問題」。

吳政忠則表示，近年半導體把台灣推上世界舞台，這是過去30、40年來產業界努力的成果，但台灣要居高思危，走在前面，沒有人可以follow，「我們必須要走自己的路，這條路當然是沒有那麼容易」，所以必須集結各方力量。

吳政忠指出，ChatGPT問世後帶動生成式AI浪潮，對全世界各國造成很大的影響，台灣要在這一波跑起來，會有很大的機會，正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，未來是要用跑的，不是用走的。

吳政忠說，晶創計畫主要有4大布局，首先，台灣不能只有半導體，必須趁機把半導體、生成式AI推到各行各業，帶動全產業創新；第二，人才培育是重中之重，將提供經費支持國內學研單位精進基礎設施，並吸納海外人才，在捷克布拉格成立台灣首座IC設計海外訓練基地，廣納歐洲人才庫。

第三，吳政忠表示，異質整合、化合物半導體等關鍵技術，台灣要持續布局；第四，吸引國際新創、資金到台灣。他指出，希望晶創計畫可以把國家帶到不只是2050年，而是一直往前、站在高點、「台灣完全有機會」。

晶創台灣推動辦公室代理執行長闕志達表示，辦公室分為產業創新、海基人培、關鍵技術、新創培育等4大領域，分別對應4大布局，協助執行推動，規劃未來發展策略。

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闕志達指出，辦公室任務也包含觀測與研析各主要國家、國際大廠的半導體相關布局，如政策方案、晶片法案、產業生態系及供應鏈變化等，並提出策略建議；後續將設立「晶創聯盟」，希望業界人士可以參與、提供好的建議，完善產官學研互動與資源整合。

據規劃，「晶創聯盟」擬設置會長、副會長，轄下有4個委員會，包含產業創新應用、新創培育、IC設計服務、人才培育。（編輯：楊蘭軒）1130507