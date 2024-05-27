台智光案北市議會專案小組 先鎖定資訊局等4局處

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）為釐清台智光警用監視器網路傳輸案，台北市議會成立專案小組，今天預備會議推舉國民黨台北市議員秦慧珠擔任召集人，調查單位先以資訊局等4局處為主，6月3日召開首次會議。

民眾黨台北市議員陳宥丞日前提案成立台智光警用監視器專案小組進行調查，台北市議會22日宣布9名委員名單，分別為國民黨市議員秦慧珠、李明賢、李柏毅及曾獻瑩，民進黨市議員林世宗、顏若芳、何孟樺，民眾黨市議員林珍羽和無黨籍市議員徐立信。

台智光案專案小組今天進行預備會議，針對互選召集人、專案小組名稱、調查範圍及對象等事項，進行討論和決議，推舉由秦慧珠擔任召集人，專案小組名稱為「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組」。

林世宗表示，既已訂定專案名稱，等於將範圍擴大到北市府逾40個單位，除市警局要提供資料，其他各局處和台智光簽訂附屬子約內容和細節，也應提供給專案小組，以充分釐清簽約意向、形式和過程；另外，母約部分也應審慎檢討，請法務局和資訊局提供資料，進行通盤報告。

何孟樺說，不論母約或子約，相關局處後續解約的備援系統如何建置，也應放入調查小組討論，另因此案已進入司法調查，許多資料涉偵查不公開，應確認可調查範疇；林珍羽補充建議，只要牽涉到相關合約的府外單位，像是各級學校、中山堂等，也應納入調查。

曾獻瑩和李明賢則認為，調查時間有限，調查範圍太大恐怕會來不及處理；徐立信建議，此案因地檢署偵辦中，公開會議討論可能不適當，採錄音或不公開會議進行較適當。

秦慧珠指出，依相關規定，專案小組要在成立後3個月內向大會報告並自動解散，按此推算須在8月21日前完成報告，若無法完成可延長；初步原則1週開1次會，預計6月3日召開首次會議，希望盡量在6月26日臨時會以前抓出大方向，若無法如期結案，則研擬延長至下個會期繼續進行專案會議。

秦慧珠說，現場錄音、錄影，會議不公開，每次會後可由召集人適度轉述相關可公開進度給媒體。

調查範圍部分，秦慧珠表示，初步歸納為2個方向，包括「母約和子約簽訂過程是否合法、合理」、「未來備援系統之規劃」，意即所有北市府簽約單位都含括在內，但因66個單位範圍過大，建議調查單位先以資訊局、法務局、警察局和政風處為主，其他單位有需要再通知備詢。

她提到，本案所有當事人都可邀請列席說明，但若非公務員而不配合者，因無強制力，屆時視情況再處理。

秦慧珠表示，偵查不公開應不限於過往可拿到的公開資訊，過去已提供給議員的相關資料，視為可公開資訊，請各單位彙整清單提供；若是新的資料則請相關單位請示檢察官，是否可以「密件方式」提供專案小組，密件內容不對外公開。（編輯：蕭博文）1130527