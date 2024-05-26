小琉球漁民盼保價收購黑鮪魚 東港漁會研議方案

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東東港正值黑鮪魚季高峰期，有小琉球漁民反映，魚價每公斤下滑至70元，提出政府保價收購等訴求。東港區漁會表示，70元是中低等，只能熟食或加工，並涉及冷凍問題，黑鮪魚均價與去年相差不大，保價部分已研議方案。

琉球區漁會前總幹事蔡寶興接受電訪表示，政府年年辦黑鮪魚季促銷活動，魚價卻直直落，上週接獲小琉球漁民反映，正值黑鮪魚季高峰，漁獲市場卻已從每公斤新台幣240元跌至70元，最低甚至到50元，鬼頭刀價格每公斤也僅60元，漁民虧損嚴重，盼政府保價收購，並放寬漁業貸款本金及利息償還期限至3年。

蔡寶興說，小琉球沒有拍賣市場，漁獲大多載至東港、高雄或蘇澳拍賣，但東港地區冷凍量能不足，數年前就向漁業署反映鹽埔漁港應興建大型冷凍庫，並由漁會成立公司，價格不好時進場收購，拉長銷售時間才不致價格崩盤。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸針對價格部分澄清，每公斤70元是無法生食的中低等黑鮪魚，只能熟食或加工為魚鬆、鮪魚罐頭；去年中低等黑鮪魚1公斤100至120元，確實從未出現低於100元價格。

鄭鈺宸指出，黑鮪魚價格在捕撈前、中、後期不同，但總體均價來看，過去10年最高均價落在民國103年，當年總尾數才928尾，均價1公斤549元，109年疫情開始之後，均價約在340元，最低曾到280元左右；今年整體均價還是有100到200元行情，與去年相差不大。

鄭鈺宸說，欲收購中低等黑鮪魚的承銷商主要是做鮪魚罐頭，但購買前提是需有冷藏空間分切處理魚肉，再放置超低溫冷凍庫，目前問到佳冬地區有冷凍倉儲空間可存放；東港地區冷凍庫去年壞了2個，已向漁業署爭取新冷凍庫。

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鄭鈺宸指出，去年向漁業署反映需冷鏈倉儲設備，當時遇到中國禁止輸入石斑魚、午仔魚，漁業署本要在鹽埔漁港興建養殖漁業冷鏈加工場，日前時任行政院副院長鄭文燦到鹽埔漁港視察，同意水產加工及冷鏈物流中心轉型為遠洋與近海漁業使用。

保價部分，鄭鈺宸說，東港區漁會已有研議方案，明天將與漁業署長張致盛討論，有結論會再統一向漁民說明；另外，呼籲民眾支持漁民，若不便到東港當地享用黑鮪魚，可以宅配響應。（編輯：唐聲揚）1130526