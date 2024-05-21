高雄興達港觀光漁市場將改善 預估2024年底啟動

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市茄萣區興達港觀光漁市場週末採買人潮眾多，但許多設施使用時間久，需盡速更新。經濟部全額補助市府進行改善工程，經發局表示，預估工程將在今年底啟動，明年暑假前完工。

興達港除了近海捕撈漁業，還有面積廣大的養殖漁業，養殖的魚種眾多，因此港區旁的興達港觀光漁市場一直是在地新鮮魚貨採買的熱門地點，週末往往採買人潮眾多，不過漁市場許多設施使用時間久，需盡速更新。

民進黨立委邱志偉今天透過新聞稿表示，經濟部商業發展署已經核定新台幣1300萬元經費，全額補助高雄市經發局進行興達港觀光漁市場改善工程，預計完工後，購買環境更舒適，將會帶動更多買氣湧入。

經發局表示，興達港觀光漁市場後續將進行攤招統一設置，並增加遮陽帆布，另外民眾品嘗餐點的共食區也會進行環境改善，讓消費者逛漁市場能更盡興。

經發局指出，工程後續將會展開設計作業，並會與漁市場攤商座談，溝通施工期程，將工程影響業者的衝擊減到最低，預估工程會在今年底啟動，明年暑假前完工。（編輯：黃世雅）1130521