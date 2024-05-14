高雄崗山之眼景觀營造 預計2025年9月完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄「崗山之眼遊憩品質提升工程」，近期獲交通部觀光署經費核定及補助54％經費，將進行景觀營造、新建公廁等工程，預計今年10月完成發包並啟動工程，明年9月完工。

交通部觀光署核定「崗山之眼遊憩品質提升工程」總經費共新台幣4800萬元，並補助54％經費。高雄市觀光局預計重新營造第一平台入口區、園區景觀及植栽優化、增設打卡及特色亮點及新建公廁等工程。

民進黨立委邱志偉日前邀集觀光署、高雄市觀光局及小崗山登山協會說明工程。邱志偉今天透過新聞稿表示，工程盼讓崗山之眼的服務更完整、更有賣點。

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此外，小崗山登山協會希望增加路牌標示等訴求，高雄市觀光局將一併納入工程，讓崗山之眼的觀光效益能往外擴散。完工後從崗山之眼的接駁區新建廁所開始，到入口的景觀營造、植栽優化等，將帶給遊客嶄新的旅遊體驗。

觀光局指出，加速進行設計及工程發包作業，預計今年10月完成發包並啟動工程，明年9月完工，後續維護工程交由委外經營廠商管理。（編輯：郭諭儒）1130514