茄萣1-4號道路延宕多年 陳其邁：會先盤點會勘

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）經茄萣濕地的1-4號計畫道路開闢案延宕逾20年，民進黨高市議員陳明澤今天質詢表示，若評估為地方級濕地，應速啟動開闢工程。市長陳其邁答詢說，會請副市長林欽榮先盤點會勘。

陳明澤議會質詢表示，1-4號計畫道路自民國92年展開相關規劃，但因濕地保育問題延宕至今。1-4號道路預計由茄萣區莒光路往南延伸，經濕地連接正順北路，後續計畫道路將跨越茄萣大排至民族路，是茄萣區南北重要交通道路。

陳明澤說，1-4號道路「卡」到濕地產生許多問題，但民主社會需要溝通，內政部將針對茄萣濕地屬國家級或地方級進行評估；如評估為地方級濕地，請市府儘速啟動開闢工程。

陳其邁答詢表示，1-4號計畫道路尚待內政部完成濕地評估作業，目前興達港附近陸續有招商投資案，惟公共設施不足，會責成副市長林欽榮先行盤點茄萣溼地周遭環境及資源，朝向環境及生態教育場域規劃。

高雄市工務局表示，1-4號道路因地方環團有意見，目前暫定為濕地，究竟為國家級或地方級濕地，內政部國土管理署仍在評估。

民進黨立委邱志偉日前也邀集內政部、高雄市政府等單位在茄萣區公所研商此事。邱志偉說，1-4號的開闢已延宕多年，在長時間的訴訟後終於判決定讞，沒有法律的疑慮工程就應盡速推動。

目前高市府已將「茄萣暫定重要濕地再評定分析報告」送國家公園署再評定，將由國家公園署外聘委員審議。邱志偉呼籲國家公園署加快審議作業，釐清茄萣濕地應屬於國家或地方等級。

待濕地等級確定後，道路開闢尚須高市府提出環境保育利用計畫送交主管機關審議，邱志偉也請高市府在評定期間須同步作業以縮短時程，道路開闢工程才能盡速啟動。（編輯：孫承武）1130513