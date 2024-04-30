高雄興達港近海泊區改善工程 獲漁業署補助5成

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）興達港近海泊區是當地漁船主要停靠區域，歷經逾30年使用損壞嚴重，高市府逐步進行改善工程，最後一段約200公尺範圍，設計與工程經費8000萬元，獲漁業署補助5成，預計明年中完工。

高雄市海洋局、興達港區漁會爭取興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程經費、興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計計畫案，在民進黨立委邱志偉爭取下，2案經費分別核定新台幣8000萬元及829萬元，漁業署都將補助5成。

海洋局指出，興達港的近海泊區是當地漁船主要停靠的區域，因港區設施及結構損壞，海洋局分期提報計畫爭取經費，各段改善工程已陸續完工，最後一段約200公尺，設計與工程經費8000萬元，漁業署補助5成，預計明年中完工。

邱志偉今天透過新聞稿表示，民權路南段碼頭是興達港近海泊區的最後一哩路，完成後碼頭設施完善，能讓漁船靠泊更便利、安全，漁業產業發展也將蒸蒸日上。

此外，興達港區漁會因原拍賣場老舊，加上屬於遠洋泊區，近海泊區的漁船在拍賣場卸貨動線不便，因此研議在近海泊區新建魚貨拍賣場。

興達港區漁會預計新建的漁貨拍賣場為2層樓建築，1樓為開放的魚市場，2樓為製儲冰設備。漁業署審查計畫後核定規劃設計費829萬元，並補助5成。（編輯：謝雅竹）1130430