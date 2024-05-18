屏東黑鮪魚盛產 東港漁會推廣漁村文化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）每年5到7月是屏東東港黑鮪魚季，東港區漁會今天起到月底推出一系列漁村文化推廣活動，盼遊客「來東港不只是吃海鮮」，大啖海鮮的同時也能認識在地文化。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，去年舉辦食魚教育展受到民眾喜愛，今年以漁業與漁村文化為發想，策辦展覽與系列活動，讓遊客來東港不只是吃海鮮美食而已，更能深入認識東港深厚漁業文化；促進在地認同，增進對東港地方文化了解，以及提升年輕群體對漁業、漁村文化興趣，振興地方產業發展。

鄭鈺宸說，東港是台灣最大的近海漁業基地（近海鮪釣漁業及拖網漁業），也是遠洋漁業重鎮，黑鮪魚原產地產量全國第一。近年注重永續漁業，黑鮪魚捕撈量均遵守國際配額，櫻花蝦產銷班也嚴守禁捕期，每年6到10月間櫻花蝦產卵期不捕撈。

出席開展記者會的漁業署副署長王正芳歡迎全國民眾來東港品嚐海鮮，品質新鮮又高檔，且各種生鮮漁貨都有作漁業永續管理，尤其是黑鮪魚還有身分證認證，民眾可以放心食用「永續海鮮」。

東港區漁會今天新聞稿指出，113年度「東港漁業與漁村文化推廣活動」在漁會大樓辦理，今天起到31日規劃2展區，「在地漁業發展歷史與廟宇文化」展區以實體漁具、實體宗教文物等方式呈現東港漁村傳統信仰文化，並有推薦漁村小旅行路線規劃。

「家政班手工藝品」展區展示在漁會輔導下漁村婦女的技藝傳承、漁家生活改善、漁村副業輔導經營、資源回收再利用等創意與巧思；另有假日市集以及親子DIY體驗「午仔魚一夜干」、「輕黏土小王馬」等活動。（編輯：孫承武）1130518

屏東縣東港區漁會2024年以漁業與漁村文化為發想，策辦主題展覽與系列活動18日登場，漁業署副署長王正芳（左）、民進黨立委徐富癸（左2）等人到場參觀。中央社記者黃郁菁攝 113年5月18日

屏東縣東港區漁會18日起推出展覽「在地漁業發展歷史與廟宇文化」，民進黨立委徐富癸（左2）、無黨籍屏東縣議員林蔡鳳梅（左3）等人參觀展區，聽取導覽介紹。中央社記者黃郁菁攝 113年5月18日