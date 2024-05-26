台灣文學中歐增能見度 出版社與作家出席布拉格書展

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（中央社記者劉郁葶布拉格25日專電）布拉格國際書展在本週登場，麋鹿出版社與台灣作家謝子凡、謝凱特赴捷克出席書展沙龍活動，增加台灣文學於中歐的能見度。

布拉格國際書展暨文學節（Book World Prague 2024）於5月23日至26日登場，台灣作家謝子凡與謝凱特在文化部支持下，赴捷出席布拉格書展沙龍活動，並巡迴捷克各地宣傳捷文版著作《我和我追逐的垃圾車》與《我的蟻人父親》。

文化部長期致力支持台灣作品的外譯及推廣，向全球「書」出台灣文化內容與價值。今年在文化部的支持下，駐捷克代表處文化組與麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）合作辦理《如島嶼般思考2024》年度專案，於布拉格書展展出台灣文學捷克文譯本，當中有多本為獲文化部「翻譯出版獎勵計畫」支持的作品。

本次專案更邀請台灣作家謝子凡與謝凱特來捷克，辦理捷文版著作新書發表和簽書會。謝凱特首先在25日布拉格書展沙龍舉行《我的蟻人父親》簽書座談會，26日則由謝子凡帶著《我和我追逐的垃圾車》登場。

除了布拉格國際書展，麋鹿出版社與兩位作家也將前進布拉格查理大學、捷克國家文學館、布拉格市立圖書館、奧洛摩茲科學圖書館，以及摩拉維亞圖書館辦理講座。

麋鹿出版社發行人瑞杰可（Tomáš Řízek）表示，麋鹿出版社以出版台灣文學起家，在成立的第十年以「與台灣十年」為主題，舉辦捷克巡迴講座和展覽，感謝作家謝子凡和謝凱特的參與，以及台灣與捷克政府對雙邊文學交流的重視與支持。

駐捷克代表柯良叡表示，麋鹿出版社自2014年成立，十年來翻譯出版台灣文學捷文版作品，讓中歐閱聽人逐漸認識台灣的文學。2020年，捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台時，當時蔡總統贈送的禮物之一，正是麋鹿出版社出版的楊牧《奇萊前書》捷克文譯本。

柯良叡表示，麋鹿出版社也出版捷克公認最經典，童話故事作家埃爾本（Karel Jaromír Erben）的敘事詩《花束集：捷克民族傳說集》（Kytice）中文版，這本書也被台灣文化部選定為「台灣中小學生的推薦讀物」，讓台灣學童有機會欣賞捷克的經典作品。

柯良叡說，麋鹿出版社在捷克與台灣文學交流上，扮演重要角色；希望每麋鹿出版社繼續用文字與插畫療癒人心，讓台捷民眾透過文學更了解彼此，深化雙方友誼。（編輯：陳承功）1130526

駐捷克代表處代表柯良叡（右2），肯定麋鹿出版社在台捷文學交流的貢獻。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月26日

麋鹿出版社以出版台灣文學起家，出版過劉克襄《小鼯鼠的看法》、廖鴻基《討海人》、楊牧《奇萊前書》等捷克文譯本。麋鹿出版社發行人瑞杰可（右）與總編輯白蓮娜（左）。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月26日

麋鹿出版社自2014年成立，十年來翻譯出版台灣文學捷文版作品，讓中歐閱聽人逐漸認識台灣文學。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月26日