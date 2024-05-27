智崴通過配息0.5元 布局內容與設備兩大成長引擎

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（中央社記者吳家豪台北27日電）體感設備廠智崴資訊今天舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣0.5元。智崴集團董事長歐陽志宏說，未來將持續透過整合人工智慧（AI）、虛擬實境和沉浸式影像製作，讓影片內容和多元遊樂設備產品，成為銷售推廣上相輔相成的兩大引擎。

歐陽志宏透過新聞稿表示，在拓展全球營運據點之餘，也致力擴充數位內容影片資料庫，推出「地球12部曲」系列影片，首部曲「源起．非洲」已啟動全球授權，獲得美國、澳洲和中國等地業主青睞。

此外，全球動漫粉絲期待的「進擊的巨人 開戰宣言」影片將於今年8月在台灣獨家首映。在內容製作方面，智崴持續透過Unreal Engine、AIGC等軟體，提高影片製作效率，同步導入AI生成技術，可望大幅提升內容資料庫豐富度。

智崴2023年合併營收約新台幣8.62億元、年增7.3%，主因去年觀光旅遊人數持續回升，除了娛樂巨擘迪士尼（Disney）宣布加碼投資主題樂園、度假村和郵輪業務，以擴大IP（智慧財產權）影響力、吸引新客群，全球樂園與觀光業者也積極導入新型設備吸引顧客回流。

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智崴去年在超大型體感遊樂設備、飛行劇院產品線以及中小型體感遊樂設備的發展都有成果，由智崴團隊打造的全球最大體感遊樂設備平台去年9月開幕。去年開發完成、可在3個月內搭建完畢的全新型態飛行劇院Turnkey o-Ride，也在今年2月開幕，具有高搭建效率與更低的投資成本，未來可望於全球快速布建。

智崴指出，在觀光市場回暖下，智崴自營飛行劇院據點如美國紐約時代廣場飛行劇院RiseNY、荷蘭阿姆斯特丹飛行劇院This is Holland，營銷收益成長顯著，2023年來客數皆年增3成以上。智崴打造全球第一座元宇宙實境體驗館ANIVERSE，去年在基隆開幕，未來將持續推動全球自營點布局，達到更多元化的營收。（編輯：郭無患）1130527