智崴：在手訂單衝30億元 今年逐季成長

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（中央社記者吳家豪台北22日電）體感設備廠智崴資訊今天宣布推出自製的「地球12部曲」飛行影片系列，智崴集團董事長歐陽志宏表示，疫情後市場需求復甦，客戶更敢投資，在手訂單朝新台幣30億元邁進，今年將力拚逐季成長、轉虧為盈，明後年業績挑戰新高。

智崴今天舉辦「地球12部曲」首部曲「源起・非洲」影片首映，歷時3年籌備與製作，飛越17個國家，運用4台8K攝影機以10K解析度實景拍攝，記錄非洲如肯亞草原上野生動物遷徙奔騰的景象，以及瀑布、火山、湖泊、叢林等。

智崴指出，「源起・非洲」已啟動國際授權，獲美國、澳洲和中國等業主青睞，預計今年5月起在全球飛行劇院陸續上映，將以飛行劇院通用格式發行，未來也將製成4D劇院可放映格式，以擴大影片授權市場，深入教育及娛樂場域。

歐陽志宏表示，去年每股虧損2.79元，除了受到匯損數千萬元影響外，另一個原因是考量中國經濟前景不佳，智崴先把中國應收帳款提列預期損失，降低風險，「對我們來講，今年就比較輕鬆」。

他說，智崴目前在手訂單近30億元，各區域分布相當平均，包括台灣、日本、歐洲、美國及南美洲都有訂單；今年規劃開幕5座飛行劇院，包括中國2座、美國1座、韓國1座、香港1座。

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歐陽志宏說，去年仍有疫情因素干擾，智崴設備銷售以中小型居多；今年市場需求明顯復甦，客戶更敢投資，大型設備需求上升，尤其沙烏地阿拉伯的成長潛力很大，因為當地推動2030年願景計畫，大舉投資主題樂園等娛樂設施，將取代以往中國市場的角色。

歐陽志宏指出，「地球12部曲」系列影片已有數個客戶洽談授權，接下來將拍極地主題，預計明年推出；期待5年拍完12部影片，長期目標內容授權收入占比達到40%。去年門票收入與維修收入占比近10%，由於客戶設備已3到4年沒有大保養，今年智崴維修收入明顯成長。（編輯：張良知）1130422