清阿朗壹古道垃圾 屏東環保局移除逾百包廢棄物

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）明天就是世界地球日，屏東縣環保局人員利用假日清除阿朗壹古道垃圾，2天徒步近6小時，清除100多包垃圾及卡在石縫中的廢棄浮球及繩索。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，由環保人士洪輝祥帶領環保局及牡丹鄉公所人員共28人，利用週末假日時間前往阿朗壹古道淨山淨灘，活動沿途將遊客遺留在山路及海漂垃圾一併清除，2天下來徒步近6小時共清出100多包大包的垃圾，包含寶特瓶、塑膠袋、廢繩索等，還協力將許多卡在海灘上的陳年廢浮球、廢漁網從石縫中拔出來，再用人力扛回來。

環保局表示，阿朗壹古道擁有絕佳視野及絕美山海景，自然風貌及多樣地形變化，是台灣僅存未被破壞的自然海岸古道，每年吸引許多遊客前來探訪及健行，但原始美麗的海岸線同樣也遭受海漂垃圾及遊客垃圾侵襲，發起淨山淨灘行動，希望在世界地球日前夕，希望「來了就帶走一些海廢垃圾」。

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屏東縣長周春米表示，屏東有非常美麗山海景色風光，需要大家共同珍惜，呼籲遊客來到阿朗壹，不要帶走大自然的一草一木，只要帶走海廢垃圾就好。

縣府提及，期望透過行動使民眾反思海漂垃圾的來源及海廢衍生塑膠微粒的嚴重性，一起來落實淨零綠生活；呼籲民眾在日常生活中減少使用一次性容器、餐具及塑膠袋，多使用循環容器並重複使用，改善海廢問題並減緩氣候暖化。（編輯：黃世雅）1130421