屏東百工師傅團助圓安家夢 泥作師傅報恩貢獻所長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東1名泥作師傅一家5口居住在僅3坪大的老舊房間，屏東縣百工師傅志工團結合各界力量修繕，幫助他們一圓安家夢，泥作師傅為報恩也加入志工團，貢獻所長。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，吳姓泥作師傅一家5口居住在屏東萬巒鄉，僅3坪大的房間，但屋頂破損坍塌、牆壁幾近倒塌，甚至連在家都要戰戰兢兢快速通過，才能避免被掉落物砸到，屏東縣百工師傅志工團結合工各界力量修繕，昨天完成，屏東縣長周春米也赴現場關心。

完工後，大家一起享用湯圓，象徵「入新厝」。周春米說，感謝百工師傅無私奉獻協助，讓小朋友可以在安全無虞且舒適的環境中成長；吳姓師傅平時以泥作工作維生，為表達對百工師傅的感謝，也當場答應將加入百工師傅志工團隊，貢獻所長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

志工團理事長王英吉表示，過年後開工第1天即動員勘查，發現環境惡劣，嚴重影響孩子進出安全，從2月26日起，歷經拆除、鐵工、泥作、室內裝璜、水電及油漆工程，將近2個月的時間，終告完工。打造適合兒童安全長大的居住設備及便利空間，利用現有空間隔出2個房間及1間客廳，讓有求學及逐漸注重隱私的大女兒獨自使用，也讓小孩們擁有基本的生活品質。

縣府表示，屏東縣百工師傅志工團提供修繕志工志願服務的平台，由縣府發掘案源，經地政、行政評估，引入各專技工會技術，協助縣內弱勢家戶改善環境。（編輯：郭諭儒）1130420