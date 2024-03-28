屏東銀閃閃廚藝競賽 42社區關懷據點志工一較高下

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）為促進社區關懷據點餐飲志工廚藝交流，屏東縣府今天舉辦「志工大廚PK賽」，分油飯、飯湯及創意料理三類組，共42個社區報名。縣長周春米感謝志工大廚們第一線照顧社區長輩。

屏東縣南北狹長達100多公里，包括外省、閩南、客家、原住民及新住民各族群，造就多元餐飲文化。今天競賽各社區據點紛紛端出自家美味料理，最南邊滿州鄉更從清晨5時出發來到現場。

周春米走訪各據點品嚐，並頒獎給參賽隊伍，與現場來賓和長輩分享參賽社區成果。她笑說「大家就知道平常關懷據點的長輩們吃得多好」，並感謝社區志工大廚們平常就用最好的廚藝、最棒的創意，每周幫阿公阿嬤設計好吃、健康又營養的料理，在第一線為縣府照顧社區長輩。

今年從最南邊的滿州鄉到最北邊的高樹鄉共42個社區報名，現場開放試吃，讓鄉親都能品嚐志工大廚們好手藝。周春米期盼透過這項每年舉辦廚藝競賽，促進社區志工間相互交流與學習。

競賽類組分飯湯、油飯及創意料理等三大組，評審團由衛生局營養師及大仁科技大學餐飲系老師擔任，分別針對營養衛生、食材運用、擺盤設計及整體評價作評分，選出前3名。

飯湯組得獎社區發展協會金銀銅為「東港鎮興和社區」紅豆海鮮飯湯、「萬丹鄉興全社區」刈稻飯湯、「佳冬鄉昌隆社區」活力滿滿飯湯；油飯組前3名為「屏東市歸來社區」牛蒡喜迎春油飯、「長治鄉繁昌社區」龍來呷飯、「屏東市華山社區」八寶油飯；創意料理組得獎作品有「屏東市龍華社區」梅花鮭魚米飯香、「萬巒鄉萬金社區」黃金麵疙瘩、「恆春鎮城北社區」印尼牛肉丸。

縣府社會處數據，全縣社區照顧關懷據點含文健站突破400處，最受長輩喜愛的餐飲服務，截至民國112年已達67萬7135人次。餐飲志工在據點中扮演重要角色，不僅要讓長輩吃得好、還要吃得巧，每週都苦思餐飲變化。（編輯：孫承武）1130328