李敏勇發表俳句集 三行短詩探索季節流轉

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）詩人、國家文藝獎得主李敏勇近期發表個人俳句集「四季」，同時翻譯日本名家俳句作品。李敏勇今天表示，詩是一個人心的涵養與感覺的集合，他希望用這樣的短句進行頭腦體操，進一步探索季節的流轉與詩的意義。

李敏勇今天在台北獨立書店「永樂座」舉行新書發表會，並與學者、翻譯家林水福、邱振瑞進行座談，現場吸引許多書迷前來聆聽。

「四季－李敏勇俳句集」收錄李敏勇以四季發想的94首俳句；「日本俳句五人選」則翻譯芭蕉、蕪村、良寬、一茶、子規等日本5大俳句名家共134首俳句作品。兩書併為一冊。

李敏勇現場分享，他從1969年出版第一本詩集，到現在歷經半世紀，覺得自己的人生已從青春、朱夏、白秋進入到玄冬期，對四季的變化非常有感覺，而許多俳句作品對季節的感覺及心境都有細膩刻畫。

李敏勇表示，不只日本詩人寫俳句，希臘詩人黎佐也曾寫類似俳句的短詩，如「當他寫時不看海／他感到鉛筆在指尖顫抖／正是燈塔亮起時」，三行詩就能掌握非常多訊息，而且讓人想很久。

李敏勇表示，這不是自己第一次翻譯詩，對他而言，翻譯就是一種閱讀，閱讀時也是一種翻譯，「翻譯對我而言是一種學習及閱讀的過程」。

邱振瑞現場分享，俳句有一種言之未盡的境界，跟禪宗有點像，勾勒讀者對詩的聯想，而李敏勇的俳句以詩引詩、以詩引文，賦予詩強烈的豐富性及時代性，讓讀者可以從中獲得更多靈感。

邱振瑞表示，李敏勇同時翻譯日本多位名家的俳句，而詩人譯詩跟非詩人譯詩往往有微妙差異，差別就在詩人擁有更豐富的想像力，從詩人的角度看詩，可看到更高境界的詩意。

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林水福現場分享，李敏勇的俳句佳句很多，如「春夜」寫「貓叫／春天的夜晚／蕩漾的心」，如果是「源氏物語」的光源氏寫的，「蕩漾的心」一定是指光源氏自己，但在這裡可能是貓，可能另有其人。

林水福提到另一首「水花」寫「西北雨直直落／柏油路面／水之花」，他說，自己雨天常被急駛而過的車濺得一身水，但在李敏勇的筆下，這樣的夏日即景卻成為充滿詩意的「水之花」，有風景，有畫面。（編輯：張雅淨）1130526