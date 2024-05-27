告五人巡演飛各地 任賢齊驚喜合體讚未來無限

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（中央社記者洪素津台北27日電）樂團告五人現正舉行「宇宙的有趣」巡迴演唱會，25日到西安站，演唱會中任賢齊無預警現身合體告五人演唱「在這座城市遺失了你」，還感性地說：「這個樂團將來一定未來無限！」

告五人「宇宙的有趣」巡迴演唱會自2023年4月8日於台北小巨蛋啟程，至今已到第33場西安站，從台北、高雄、紐約、上海、北京一路到西安，飛越共22座城市，飛行6萬5161公里，與33萬名哈瓜共度宇宙有趣的夜晚，一起找到夜生活最美的顏色。

告五人25日在西安演出時，在台上獻唱經典曲之一的「在這座城市遺失了你」，沒想到任賢齊突然出現，在雲安的鋼琴演奏聲中緩緩升上舞台，聯手告五人帶給全場萬名歌迷驚喜。

任賢齊透露：「演唱的『在這座城市遺失了你』就是我開始認識他們的歌曲，當時想說哪個傢伙寫的歌這麼好聽，漸進式的編曲很有畫面感，我聽這首歌時就覺得這個樂團將來一定未來無限！」

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另外，告五人也和任賢齊重現了極受歡迎的「對摺」，笑說：「齊哥難得來，絕對不能只唱一首歌就放他離開。這首歌曲不只我們3個喜歡，大家一定也都很喜歡，可以把這份心意『對摺』起來放在心底！」任賢齊大大擁抱了雲安、犬青及哲謙，讓告五人滿是感動，謝謝齊哥從他們第一場簽唱會就力挺到底。

告五人接下來將唱進更多城市，演唱會將前往吉隆坡、新加坡、奧克蘭、墨爾本、雪梨、伯斯、倫敦、巴黎和香港等城市，與世界各地的哈瓜見面。（編輯：李亨山）1130527

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