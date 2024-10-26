告五人首次為電影創作 雲安回憶惡作劇整老師

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（中央社記者王心妤台北26日電）「告五人樂團」近日為電影「為我辦一場西式的喪禮」演唱主題曲「就說你想說的」，配合電影聊起高中生活，主唱雲安回憶曾在教室烤香腸，也曾為了給老師生日驚喜而惡作劇。

「告五人」首次嘗試製作電影主題曲，他們跟電影音樂總監柯智豪接受中央社記者訪問表示，出品人張鈞甯某次突然出現在他們演唱會後台邀歌，犬青形容這是件「夢幻」的事，便馬上答應，不過當時電影還沒有拍，一切都只有雛形，需要透過不斷討論讓音樂更貼近故事。

告五人當時正在跨國巡迴演出，張鈞甯因工作四處飛，而音樂總監柯智豪也東奔西跑，他們笑稱：「就說你想說的」也是跨時區完成的歌曲，透過來回不斷溝通，耗時8個月才創作完畢；柯智豪也開心表示，「這個時代太快了，哪個笨蛋願意花8個月做1首歌？所以這真的蠻浪漫的。」

「為我辦一場西式的喪禮」背景設定在學生時期，談起高中回憶，犬青透露以前常要做美術工作，制服天天都畫得髒兮兮；雲安則分享學生時期會將制服褲改寬，才能跟上流行；哲謙則是趁著午休時間到社團辦公室練團。

雲安笑說，全班同學更曾聯合對老師惡作劇，像是在老師生日時，整天都先不聽話讓老師生氣，直到最後一堂課才送上生日祝福，後來老師就罵他們是混蛋，「不過我們跟老師是很像兄弟的感覺，我也有約老師來看演唱會。」

「為我辦一場西式的喪禮」全台上映中。（編輯：龍柏安）1131026