蘇有朋出道35年開演唱會 飆唱「還珠格格」名曲

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（中央社記者洪素津台北13日電）藝人蘇有朋從歌手身分到演員、製片人、導演，近日更將出道35年豐富歌手經歷搬上舞台，舉辦「在多重宇宙遇見你」的巡迴演唱會，更飆唱名劇「還珠格格」主題曲掀起滿滿回憶殺。

蘇有朋演唱會名稱特別以「多重宇宙」為概念主題，一口氣把自己入行以來各個階段輝煌時期的代表曲目，化做經典舞台一幕幕呈現，當中包括「小虎隊」時期朗朗上口的「青蘋果樂園」、「蝴蝶飛呀」，縱橫戲劇時期的「還珠格格」、「情深深雨濛濛」、「倚天屠龍記」等膾炙人口的主題曲，化身為「時空音樂旅人」藉由演唱會娓娓道來出道35年的心路歷程，回顧自身音樂及戲劇生涯。

為了自己首場大型巡迴演唱會，首次擔任節目總監的蘇有朋追求完美的個性，舉凡歌單設計、舞台及視覺設計內容呈現都親力親為參與討論與把關，每個「多重宇宙」的橋段環節更細心籌劃，細至歌曲重新編排都盯好盯滿。

蘇有朋透過經紀公司表示：「從小虎隊到戲劇演員時期及披荊斬棘的哥哥或擔任電影導演，都是集體創作才有的成績，也成就了我人生每一個階段的亮點」，表示想用自己方式跟團隊致敬。

另外，蘇有朋在演唱會製作費上不惜成本全心投入，要求甚高的他，甚至把前10場的唱酬全用在演唱會製作費上，期盼「多重宇宙」更臻完美的同時，更表示：「致過去那些閃閃發光的青春。」

演唱會中，蘇有朋特別情商搖滾情歌天王「信」蘇見信擔任嘉賓，2人把「披荊斬棘的哥哥2」累積的默契帶到現場，「信」在蘇有朋唱到小虎隊時期的夯歌「星星的約會」時，竟穿著舞者造型衣服現身，蘇見信如此犧牲色相力挺哥兒們，堪稱是北京場當晚的最大驚喜彩蛋。

蘇有朋巡迴演唱會北京場圓滿落幕，馬不停蹄的蘇有朋將帶著團隊繼續到長沙、廣州，西安及重慶等城市繼續開唱，問起近況，蘇有朋透過經紀公司表示：「現在同時籌備一部新執導電影正在啟動，好希望自己在多重宇宙中多找幾位分身幫忙，自己也非常期待未來有機會，能去更多地區見見久違的歌迷及影迷。」（編輯：李亨山）1130513