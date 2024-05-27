屏東大同高中歷4年出版南岬風雲 繪本說歷史更動人

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣大同高中師生以157年前的羅發號事件為主題，歷時4年實地踏查，創作出「南岬風雲－必麒麟的瑯嶠之旅」繪本，5月出版，盼透過繪本把歷史說得更動人，提高學習動機。

大同高中發布新聞稿表示，學校老師組成「下淡水溪畔的教學旅行」團隊，研發出校訂必修「屏東學」課程，由當時國中部美術班學生洪婕妤、邱聖芸、林泉承、曾智琴、鄭丞筑等人創作繪圖，及利天龍、郭欣芝、郭家瑜、李健宏、陳宛萱帶領指導，歷時4年完成出版，如今這些學生已經是大一生了。

大同高中指出，繪本講述的是1867年的羅發號事件後，英、美、清朝各方勢力的善後過程及南岬之盟的簽訂；另外，選擇必麒麟為繪本主角，主要原因是必麒麟是個傳奇人物，不僅有自傳，還捲入當時許多與原住民的交涉行動。

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師生經常踏出校園到南岬壯遊學習，陸續解開李仙得與卓杞篤的協議地點、船員登岸地點龜仔甪鼻山、劉明燈所建清軍臨時堡壘地點等處。

「藉由繪本模式提高學習動機」，大同高中表示，在屏東學課程發展過程中，團隊注意到羅發號事件牽動了清朝、日本、原住民、英、美等多國角力，卻留下許多屏東在地的歷史疑雲，課本文字之外，有圖片輔助會更吸睛動人。（編輯：陳仁華）1130527