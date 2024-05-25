群聯打造台灣AI平台 自薦為政府訓練語言模型【專訪】

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（中央社記者張建中新竹25日電）生成式AI熱潮延燒，台灣成為產業鏈的重鎮。群聯打造「aiDAPTIV+」平台，要在生成式AI領域化被動為主動。執行長潘健成毛遂自薦，願為政府單位針對台版AI語言模型進行訓練，盼藉台灣成功經驗，助廠商走向國際。

潘健成表示，國科會去年4月啟動TAIDE計畫，希望研發適合台灣語言、文化特性的台版大型繁中AI語言模型。政府機關使用生成式AI可以提升效率、降低人力，但是各單位使用需求不同，一定要做微調。

他說，群聯希望能夠協助訓練，進行概念性驗證，只要2週就會有結果。如果好用，政府就可以展開建置，同時透過台灣成功經驗，協助廠商走向國際市場，這是對台灣有利的事。

潘健成接受中央社團隊專訪當天，群聯在台北舉行開發者大會，推廣自行開發的「aiDAPTIV+」平台，現場邀請技嘉等業者展示相關應用，吸引300名開發商參加，展區擠滿人潮，交流互動熱烈。

潘健成說，生成式AI可以提升生產力，節省大量人力資源，相信是發展趨勢。他以自家情況為例，在車用安全認證方面，以前工程師寫程式碼，同時要耗費更多時間寫成文字；工程師寫1行程式碼只要3秒，寫1行文字卻要3分鐘。

群聯於疫情期間，在處理一個大案子時，損失了14名資深工程師，因為他們不願意寫文字，選擇離職。潘健成說，這令群聯很痛苦。

群聯後來訓練開發出生成式AI方案，現在工程師寫完程式，文字同時自動產生出來，工程師不需要再花心思在寫文字，潘健成估計，群聯因此1年省下80個人力。若以員工平均年薪新台幣216.6萬元計算，1年可創造1.73億元的經濟效益。

潘健成進一步透露，北港武德宮解籤機器的資訊後台，也是群聯的發明。他說，舉凡學生、律師、會計師等，只要需要產生文字的行業，都會用到生成式AI。

潘健成指出，目前只有如台積電、聯發科等大企業及大型政府機關，有能力購買高階的繪圖處理器（GPU）進行訓練，有更多的企業擁有資料，卻苦於無法做訓練。群聯的「aiDAPTIV+」平台就是希望透過降低建置成本，促進企業採購設備訓練的意願。

潘健成說明，「aiDAPTIV+」平台是傳統個人電腦產業鏈的產物，有一片主機板，上面有中央處理器(CPU)，插幾片輝達（NVIDIA）或超微（AMD）的繪圖處理器（GPU）卡，加上群聯開發的AI100，再灌入中介軟體，機器就完成了。

他認為，台灣擁有晶圓代工、封裝、測試及系統組裝，生成式AI產業鏈在台灣，但是比較偏被動式，因為是美國廠商設計、提出需求，由台灣負責製造，台灣少有主動的方案。

潘健成表示，「aiDAPTIV+」平台是台灣一個主動式生成式AI的方案，希望結合軟體、系統整合廠商，建構生態系，台北國際電腦展（Computex）可望有大量應用方案展出，並期待能夠快速普及。（編輯：張良知）1130525