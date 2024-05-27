北韓預告發射衛星火箭 日本政府要求中止

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（中央社東京27日綜合外電報導）關於北韓已通知日本計劃5月27日至6月4日間朝黃海和呂宋島以東方向，發射一枚搭載人造衛星的火箭。日本內閣官房長官林芳正今天表示，已要求北韓方面中止發射。

「朝日新聞」報導，根據日本海上保安廳（簡稱海保廳），北韓今天凌晨通知此事，相關落下物的預想地點位於黃海、菲律賓呂宋島（Luzon Island）以東等3處海域，均位在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

海保廳已針對這些海域發布航行警報，並呼籲船隻留意落下物體。

北韓2023年5月與8月曾使用彈道飛彈技術發射「搭載衛星的火箭」，均以失敗告終，不過同年11月聲稱成功發射軍事偵察衛星。

而北韓中央通信社（KCNA）2023年12月曾報導，北韓2024年政策目標之一是發射額外3枚軍事偵察衛星，以推升北韓軍力，並監視敵軍。

日本首相岸田文雄今天凌晨要求相關部會適時提供資訊給日本國民，並指示與美國及南韓等國合作，強烈要求北韓中止發射。

林芳正今天上午批評北韓，表示「強行發射使用彈道飛彈技術的火箭，是對我國安全保障的嚴重挑釁行為」，並透露已透過外交管道要求北韓方面中止發射。

林芳正也表示，日本政府已在首相官邸危機管理中心設置的官邸對策室，匯集了相關部會的資訊，並在相關會議中確認了應對措施。

林芳正也說明，自衛隊已根據防衛大臣的「破壞措施命令」，採取必要態勢。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130527