梁靜茹演唱會驚喜開放點歌 獻唱「勇氣」鼓勵歌迷

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（中央社記者王心妤台北26日電）歌手梁靜茹昨晚在深圳舉辦「2024當我們談論愛情」巡迴演唱會，她換上6米長的黃色禮服演唱「寧夏」開場，現場歌迷排出「謝謝你陪伴我的青春」應援字，讓梁靜茹相當感動。

不同於前一個版本的「當我們談論愛情」演唱會，表現出從絕望的愛情中重生，新一輪演唱會則分為那個夏天、堅定、憂傷、在冬天的章節，梁靜茹透過歌聲帶領歌迷感受愛情炙熱與憂傷寒涼。

梁靜茹除了與歌迷喊話互動，大螢幕上的配音也讓觀眾有更深一層感動，經典歌「情歌」、「偶陣雨」、「愛久見人心」、「會呼吸的痛」將演唱會氣氛炒到高潮。

梁靜茹唱完「慢冷」後，現場歌迷排出「謝謝你陪伴我的青春」應援字，梁靜茹感動表示，歌迷都很熟悉她的人生過程，彼此陪伴度過青春，「這麼多的故事，在歌裡，都有你們的陪伴真幸福。」她也說，每個人都會在愛情裡跌跌撞撞，但每一次碰撞都能讓人成長。

梁靜茹特別開放歌迷點歌，演唱「失憶」、「三吋日光」等歌。她在尾聲被歌迷感動到眼眶泛淚，並在演唱「勇氣」之前表示，這次的眼淚是感動的眼淚，也是歌迷給的能量，希望每個人都可以勇往直前。（編輯：張雅淨）1130526