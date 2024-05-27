台積電ADR輝達創高 法人：台股仍有機會挑戰新高

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（中央社記者吳家豪台北27日電）美國科技股那斯達克指數24日創收盤新高，台積電ADR和輝達（NVIDIA）股價續創新天價。法人表示，台股籌碼面轉為中性格局，加權指數仍在近期高點附近，且新台幣區間震盪，仍有機會挑戰新高。

投資人追捧生成式AI（人工智慧）類股，推升美股那斯達克指數24日上漲184.77點，或1.1%，收在16920.8點，續創收盤歷史新高。道瓊工業指數上漲4.33點，或0.01%，收在39069.59點。標準普爾500指數上漲36.88點，或0.70%，收在5304.72點。費城半導體指數上漲94.930點，或1.85%，收在5220.914點。

台積電美國存託憑證（ADR）24日上漲1.85%，收在160美元，續創收盤歷史新高。輝達（NVIDIA）上漲2.57%，收在1064.69美元，續創收盤新天價。

台股24日開低跌破5日線，由散熱、AI等電子股與航運股撐盤，終場收在21565.34點，下跌42.09點，成交金額縮小為新台幣4134.53億元。台股上週上漲306.87，週線連5紅。

產業訊息方面，衛星及HDI（高密度連接板）大廠華通今年首季營收、獲利成長，預期今年消費電子出貨溫和復甦，衛星應用產品維持高成長，並持續耕耘AI伺服器、高速網通HDI產品開發認證，搭配泰國廠量產，看好明年加速成長。

國泰金財務長陳晏如指出，第1季銀行、產險、投信及證券稅後獲利皆創同期新高，其中，國壽首季稅後淨利新台幣251億元已超越去年全年，國壽的股票投資未實現損益超過1000億元，潛在動能強勁。（編輯：郭無患）1130527