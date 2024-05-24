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國泰金：國壽首季獲利超過去年 股票投資潛在動能強

2024/5/24 18:58
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（中央社記者羅元駿台北24日電）國泰金財務長陳晏如指出，第1季銀行、產險、投信及證券稅後獲利皆創同期新高，其中，國壽首季稅後淨利新台幣251億元更是已超越去年全年，國壽的股票投資未實現損益超過1000億元，潛在動能強勁。

國泰金今天下午舉行2024年第1季法人說明會，國泰金今年首季稅後淨利新台幣376億元，每股盈餘2.62元。其中，國壽稅後淨利251億元，超過去年全年獲利。

陳晏如指出，國泰世華銀稅後純益再創同期新高，年成長14%。首季放款金額為2.4兆元，較去年同期成長13%，放款動能強健，房貸、個人放款皆呈雙位數成長。

資產品質部分，逾放比0.11%、備抵呆帳覆蓋率為1457%，其中首季毛提存為24億元，較去年同期的15億元增長61%，陳晏如說明，是正常放款增加同步提存所致。

陳晏如指出，國泰世華銀首季手續費淨收益為77億元，年增43%，主要為財富管理手續費收入提升，信用卡則受結構優化與海外消費，本季淨手收年成長6成。

國壽部分，陳晏如說明，經常性收益率年增8個基點（bps），且投資績效良好，避險後投資收益率達4.39%。國壽首季總保費收入1073億元，而高CSM（合約服務邊際）貢獻的保障型商品收入年增8%。

陳晏如進一步說明，受惠傳統型常年期繳商品的銷量成長，初年度等價保費收入（FYPE）年增28%；投資型商品則受去年法規趨嚴，銷量趨緩，而健康及意外險的成長持續挹注CSM。

國壽投資部分，陳晏如指出，第1季總投資金額7兆8153億元，因積極布局國內外股債，表現良好。其中，國內股票投報率14.8%、國外股票投報率19.2%、國內債券投報率5.3%；占比高達61.7%的國外債券，投報率3.8%。

陳晏如指出，國壽首季投資績效受惠國內外股市上揚，區間操作實現資本利得，並調節私募股權基金；債券則維持布建與利率維持高檔，利息收入持續成長。然而，台美利差仍大，國壽傳統避險成本仍高，避險成本為1.21%。

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國壽執行副總經理林昭廷說明，避險成本全年預期目標在1%至1.5%，至於去年現金股利收入約197億元，今年已部分實現資本利得，故無特別設定目標。

林昭廷指出，國壽投資的未實現損益約負434億元，但股票投資未實現損益超過1000億元，第1季呈現負數是因債券未實現比股票來得高，但整體股票動能強勁。至於投資策略，將續秉持好的資產負債管理，並以固定收益商品為主，顧好存續期間。（編輯：張均懋）1130524

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