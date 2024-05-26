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新北三重公益路跑 150病童勇敢挑戰3公里賽程

2024/5/26 18:31
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）瑞信兒童醫療基金會今天在新北市三重區水漾公園舉辦路跑，150名病童勇敢挑戰3公里賽程，形成跑道最激勵人心的身影。現場也有彩繪舒壓，協助對抗就醫所遇到的負面情緒。

基金會下午發布新聞表示，「瑞信HAPPY RUN公益路跑」邁入第7屆，今天有176個團體，超過1800名跑者報名參加，也有醫護人員及親子鐵粉團組隊競賽。

基金會表示，來自國際的跑友從美國、日本、香港、中國大陸、菲律賓、馬來西亞、越南來台共襄盛舉。150名病童勇敢挑戰3公里賽程，形成跑道最激勵人心的身影。

基金會說，台灣早產兒基金會、歡呼兒協會、中華民國心臟病兒童基金會的病童與家人共跑，也為正遭疾病所苦的孩子帶來正向力量與勇氣。跑者奔向終點線那刻，迎來大家歡呼。

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基金會董事長吳春福說，長期提倡兒童友善醫療，面對少子化更要深化支持系統，即使生病，也不能剝奪兒童身心獲得正能量的權利。因此，邀請因疾病而不敢、不能或害怕出門的孩子，在無安全顧慮的環境，開心自在奔跑。

在活動現場，也設計讓孩子利用平常害怕的針筒為畫筆，將各式顏料射向畫紙，覆蓋畫紙上象徵的負面情緒，藉以宣洩壓力，降低面對針筒的焦慮與不安。（編輯：李錫璋）1130526

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#新北市
#瑞信兒童醫療基金會
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